Изменения в госбюджете: Правительство завершило предварительную подготовку
В новой редакции законопроекта сохранены расходы на инфраструктуру, культуру и образование
Правительство завершило предварительную работу над изменениями в государственном бюджете.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он назвал принятие решений "сложным процессом" и добавил, что этого требуют сложные времена.
Так, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование сохранили, а расходы Стабилизационного фонда пойдут на людей.
Их распределят следующим образом:
- дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью;
- денежную помощь пенсионерам;
- выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемиологических мероприятий потеряли работу;
- предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.
Премьер отметил, что о других деталях будет информировать уже после утверждения проекта изменений в бюджет Кабинетом Министров.
Как сообщалось ранее, председатель фракции "Слуга народа" заявил, что заседание ВР постоянно переносят из-за несогласованности между депутатами относительно перераспределения бюджета.
До этого премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что чрезвычайная ситуация "не ставит крест" на украинской экономике.