Изменения в госбюджете: Правительство завершило предварительную подготовку

Денис Шмигаль Правительственный портал

В новой редакции законопроекта сохранены расходы на инфраструктуру, культуру и образование

Правительство завершило предварительную работу над изменениями в государственном бюджете.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он назвал принятие решений "сложным процессом" и добавил, что этого требуют сложные времена.

Так, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование сохранили, а расходы Стабилизационного фонда пойдут на людей.

Их распределят следующим образом:

дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью;

денежную помощь пенсионерам;

выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемиологических мероприятий потеряли работу;

предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.

Премьер отметил, что о других деталях будет информировать уже после утверждения проекта изменений в бюджет Кабинетом Министров.

Как сообщалось ранее, председатель фракции "Слуга народа" заявил, что заседание ВР постоянно переносят из-за несогласованности между депутатами относительно перераспределения бюджета.

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До этого премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что чрезвычайная ситуация "не ставит крест" на украинской экономике.