Из-за политизации вопроса вакцины от COVID-19, Украина теряет возможность производить ее на своей территории, - экономический аналитик

Телеканал ZIK

У Украины сейчас есть уникальный шанс – изготавливать вакцину и работать еще и на экспорт

Из-за политизации вопроса вакцины от COVID-19, Украина теряет возможность изготавливать на своей территории эту высокотехнологичную продукцию.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Эксперт отметил, что Украина, отказываясь сегодня от российской вакцины от коронавируса, впоследствии может заказать ее через другие страны, но втрое дороже.

Кроме этого, по словам Скаршевского, отвергая возможность производить вакцину на территории Украины, правительство теряет огромные средства, которыми могло бы залатать дыры бюджета, продавая вакцину в другие страны.

"Я примерно оценил рынок вакцин, по продажам это 150 миллиардов долларов в год. Это всего за год. А если человек вакцинируется один раз, то ему нужно это делать раз в 1,5-2 года, в зависимости от того, какая вакцина", – отметил эксперт.

Вместе с тем Виктор Скаршевский добавил, что вопрос вакцины в Украине заполитизирован.

"Из-за политизации Украина теряет возможность закупить более дешевую вакцину, а еще лучше – изготавливать на своей территории высокотехнологичную продукцию. Это же высокотехнологичная продукция. Не в каждой стране можно изготавливать вакцину. В Украине, слава Богу, еще осталось советское наследство. Поэтому у Украины есть сейчас уникальный шанс - из расходной статьи по вакцинам превратиться в доходную статью бюджета. То есть изготавливать вакцину и работать еще и на экспорт. Этим нужно заниматься!" - акцентировал Скаршевский.

Кроме этого он заявил, что для изготовления на территории Украины вакцины от коронавируса, не требуется разрешение ВОЗ, государство может самостоятельно согласовать и зарегистрировать то ли российскую, то ли другую вакцину.

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Как сообщалось, производство вакцины от COVID - 19 "Спутник V", разработанной российским национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, может быть налажено в Украине на Харьковском предприятии "БіоЛік".

Договоренность об этом была достигнута в Москве в ходе встречи председателя политсовета партии "Ооппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с директором НИЦЭМ им. М. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.