Из-за огромного дефицита направление кредитов МВФ в бюджет оправдано, – Суслов

Виктор Суслов из открытых источников

Хотя такая практика является исключением, говорит экс-министр

Из-за огромного дефицита государственного бюджета Украины направление кредитов МВФ в бюджет оправдано.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.

"То, что кредиты МВФ идут на пополнение резервов НБУ, это как раз обычная практика, в частности, по программе Stand-by, которая сейчас действует с Украиной. Исключением как раз является направление кредитов МВФ в бюджет. Но в виду огромного дефицита бюджета, который мы имели и в прошлом году - до 6% реально будет, и на этот год утвержден дефицит - 5,5%, направление кредитов МВФ в бюджет оправдано, потому что надо же чем-то покрывать дефицит. Но на сегодня у нас в Украине более 29 миллиардов долларов уже в резервах накоплено. В принципе, это достаточная сумма для того, чтобы Украина могла при необходимости обеспечивать выплаты по долгам и поддерживать курс национальной валюты. Поэтому прежде, чем переходить на систему или на возвращение кредитов МВФ на пополнение резервов Нацбанка, нужно все-таки сбалансировать бюджет. В этом году так не получится", – отметил Виктор Суслов.

Бывший министр прогнозирует, что с миссией МВФ сейчас Украина сможет достичь договоренностей относительно регулирования цены на газ. Виктор Суслов отметил, что МВФ и западные партнеры не заинтересованы в том, "чтобы в Украине началось массовое свержение действующей проамериканской власти, поэтому они, скорее всего, согласятся".

Как сообщали, Кабинет министров Украины провел встречу с Международным валютным фондом относительно цены на газ.

Ранее сообщалось, что министр финансов Сергей Марченко сообщил об обеспокоенности МВФ относительно возможного решения украинского правительства относительно снижения цен на газ для бытовых потребителей. Министр добавил, что Украина в меморандуме с МВФ брала на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию.