Из-за маленьких квот Украина сегодня не может поставлять свою продукцию в ЕС, - Марчевский

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Украине однозначно нужно налаживать экономические связи с Россией

Поскольку экономика Евросоюза построена по квотному принципу, а Украина – одна из последних в этом списке, она не может поставлять свои продукты в ЕС, даже если производит их в значительном количестве.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил руководитель Молодежного крыла "Оппозиционной платформы – За жизнь" Артем Марчевский.

Артем Марчевский отметил, что после распада Советского Союза Украине досталась одна из самых мощных экономик, но за годы независимости Украина ничего не модернизировала, все развалилось, и украинская экономика не смогла стать конкурентоспособной на европейских и международных рынках.

Поэтому сегодня готовая украинская продукция, добавил политик, Европе не нужна.

"Экономика Евросоюза построена по квотному принципу. Вот Евросоюзу нужно 10 яблок и он дает на каждую страну, которая является его торговым партнером, какую-то квоту. Основная масса этих квот распределяется между странами-членами ЕС, а далее они распределяются по остаточному принципу. И Украина – одна из последних в этом списке, и это означает, что она не может поставить 10 яблок, а может поставить пол яблока", – пояснил Артем Марчевский.

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Следовательно, подчеркнул гость ток-шоу, Украине безусловно нужно налаживать экономические связи с Россией.

"Если мы готовы сбывать нашу продукцию в Российскую Федерацию, а Российская Федерация готова ее покупать, то это выгодно для страны. Когда же мы хотим сбывать продукции в страны Евросоюза, а он не готов их покупать, то это для страны невыгодно. Это понятно даже ребенку. Но, тем не менее наша власть постоянно пытается сбывать продукцию странам ЕС. Получая скудные квоты, по большому счету, мы становимся сырьевым придатком, который поставляет природные ресурсы, но не готовые товары, которые приносят значительную прибавочную стоимость. Поэтому нам безусловно нужно налаживать экономические связи с Россией", – добавил Артем Марчевский.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук провели встречу, в ходе которой обсудили ряд вопросов, касающихся украинско-российских отношений. Отдельно, был поднят актуальный для возобновления экономического сотрудничества между Украиной и РФ вопрос о возможной частичной отмене санкций.