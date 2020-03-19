Из-за карантина в Украине 17 предприятий "Укроборонпрома" работают в режиме простоя

На предприятиях введен режим частичного или полного простоя

Из-за введения карантина в Украине на 17 предприятиях "Укроборонпрома" внедрен режим полного или частичного простоя, а на других удалось сократить количество работающих. Об этом сообщает пресс-служба концерна Facebook.

"На 17 предприятиях Укроборонпрома введен режим полного или частичного простоя. Это означает, что предприятия продолжают функционировать, но не производят продукции и не осуществляют ремонтов. Обеспечением жизнедеятельности предприятий занимается небольшое количество работников", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также удалось увеличить количество сотрудников, которые теперь работают дистанционно. Подавляющее большинство сотрудников находятся в отпусках, значительно меньше (около 2000) работают дистанционно.

Так, на 19 предприятиях бронетанкового дивизиона удалось сократить количество работающих, которые ежедневно выходят на смену, на 4000; на 21 предприятии дивизиона радиолокации и высокоточного оружия - на 2200, на 16 предприятиях авиастроения и ремонта - на 13 000 работников (ГП "Антонов" ушел на карантин), на 14 предприятиях высокоточного оружия и боеприпасов - на 6400 работников.

Напомним, ранее заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе рассказал, какое наказание грозит руководителям, которые незаконно увольняют работников во время карантина в Украине.