Из предпринимателей хотят выжать последнюю копейку в бюджет, когда скрутки в налоговой достигают 2 млрд. на месяц, – Дубинский

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Если в Украине и в дальнейшем будет продолжаться война против собственного народа, то уже через неделю, когда народные депутаты придут на работу, Верховную Раду вместе с ними возьмут штурмом

Малый бизнес хотят задушить, выжать из него последнюю копейку в бюджет, но только в налоговой "скрутке" по НДС составляют 2 миллиарда в месяц.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

Парламентарий заявил, что введение кассовых аппаратов для предпринимателей малого и среднего бизнеса – это совсем несвоевременное решение, которое пытаются протащить через Верховную Раду "большие лоббисты".

По словам нардепа, крупные торговые сети хотят вытеснить ФЛП, которые с ними конкурируют, и монополизировать рынок.

Поэтому борьба за детенизацию, фискализацию и прозрачность, отметил Дубинский, это не о введении РРО для малого и среднего бизнеса.

"Полнейший цинизм говорить о детенизации малого бизнеса, потому что мы одной рукой хотим задушить этих малых предпринимателей, выжать из них последнюю копейку в бюджет, а с другой стороны работают скрутки. Например, только в налоговой службе за месяц 2 млрд. "скруток" - недоплаты НДС в бюджет. На таможне примерно такая же сумма. Всегда так было, что сколько на таможне воруют, столько же и в налоговой. Вот итого 4 млрд. Поэтому я считаю, что все нынешние действия Верховной Рады и "Слуги народа", тех ста депутатов, которые не проголосовали за отсрочку РРО, направлены против ФЛП", – сказал Дубинский.

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Он убежден, если в Украине и в дальнейшем будет продолжаться война против собственного народа, то уже через неделю, когда народные депутаты придут на работу, Верховную Раду вместе с ними возьмут штурмом.

Напомним, на заседании 17 ноября Верховная Рада провалила голосование по законопроекту №4313-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законодательных актов о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и либерализации применения регистраторов расчетных операций физическими лицами - плательщиками единого налога.

Как отмечается, за основу документ поддержали лишь 17 депутатов, 228 высказались против, 79 воздержались.

Известно, что законопроект предусматривает отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов до 1 января 2022 года для плательщиков единого налога 2-4 групп, за исключением рисковых отраслей.