Из Китая в Украину прибыл первый контейнерный поезд по новому маршруту, - "Укрзализныця"

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Поезд находился в движении в течение 19 суток

На станцию "Киев-Лиски" прибыл первый контейнерный поезд по новому маршруту Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-Украина, который доставил 41 контейнер с холодильным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Согласно сообщению, по этому маршруту поезд двигался 19 суток. Сейчас "Укрзализныця" ведет работы по периодичности курсирования поезда раз в неделю. Если впоследствии будет имеется достаточный груз, то частота курсирования будет увеличена и отправление будет происходить по четкому графику.

"Работа над загруженностью маршрута продолжается, особенно, в направлении получения дотаций из Китая для груза, чтобы условия перевозки груза были экономически привлекательными для перевозчиков", - отметили в компании.

Как отмечается, целью украинского перевозчика также является разработка онлайн-сервиса, который позволил бы клиентам через электронную площадку заказать контейнерное место в поезде и оплатить услугу онлайн по аналогии с приобретением билетов на пассажирские поезда.

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Напомним, за период с января по июнь 2020 года АО "Укрзализныця" получило 8,79 млрд гривен чистого убытка.