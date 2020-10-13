Из Фонда борьбы с COVID-19 потратили почти 30 миллиардов гривен, - Минфин

Из "коронавирусного" фонда уже потратили почти 30 миллиардов Фото из открытых источников

Больше всего средств потрачено на социальную защиту

В Украине по состоянию на 9 октября с Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19 было потрачено почти 30 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается, на здравоохранение из фонда было использовано 4,3 миллиарда гривен, что составляет 26 процентов предусмотренных для этого средств. Также 9,2 миллиардов гривен направлены на социальную защиту (88 процентов), 2,4 миллиарда - на обеспечение правопорядка (91 процент) и 52,5 миллионов гривен на возврат средств за пробное ВНО (100 процентов).

Кроме этого, из "коронавирусного" фонда 13,6 миллиардов гривен использовали на строительство и ремонт дорог (39 процентов предусмотренных для этого средств), а на сферу культуры - 3 миллиона гривен (0,3 процента).

В то же время на восстановление расходов, которые были сокращены при создании фонда, выделено 524 млн грн, из которых использовано 127,4 млн или 24,3 процента.

По данным Министерства финансов в целом из Фонда борьбы с COVID-19 было потрачено 29,8 млрд грн с 66 млрд грн. Это составляет 45 процентов от общей суммы.

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Напомним, ранее в Министерстве образования и науки Украины отмечали, что рассчитывают получить 3 миллиарда гривен из фонда борьбы с коронавирусом COVID-19, которые направят на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты.