Из COVID-фонда использовали 69% средств, - Минфин

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Общий фонд предусматривает 66 млрд гривен

По состоянию на 7 декабря из Фонда борьбы с COVID-19 было использовано 45,4 млрд гривен, или 69% средств общего фонда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, из этой суммы на здравоохранение направлено 12 млрд грн, или 50% с 23,8 млрд грн выделенных средств.

Также на закупку аппаратов ИВЛ направлено 63 млн грн из предусмотренных 100 млн грн. На обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использовано 1 млрд грн из выделенных 4 млрд гривен.

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Кроме этого, на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом ‒ 1,5 млрд гривен. На повышение надбавок и доплат медицинским работникам направлено 5,3 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд гривен.

Как отмечается, по программе медицинских гарантий предусмотрено еще 15,8 миллиарда, из которых использовано 10,6 миллиарда. Из местных бюджетов на противодействие пандемии потратили 4,4 миллиарда гривен. Еще 8,9 миллиарда пополнили спецфонд госбюджета на поддержку субъектов хозяйствования.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины постановил выделить Министерству социальной политики 9 741 336 тысяч гривен из Фонда борьбы с СОVID-19 для выплаты ФЛП по 8 тысяч гривен материальной помощи.