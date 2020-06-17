И.о. главы "Укрспирта" уволили с должности

Сергей Блескун Укрспирт

О причине увольнения пока не сообщается

В Министерстве экономики подписан указ об увольнении и.о. главы государственной компании "Укрспирт" Сергея Блескуна. Такую информацию подтвердил сам Блескун агентству "Интерфакс-Украина", передает "Экономическая правда".

Он отметил, что это решение не является окончательным.

В то же время владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, комментируя решение Минэкономики, заявил, что оно стало неожиданным для отрасли.

"Сегодня руководителя "Укрспирта" Блескуна уволили. Без объяснения причин. Без разговора с отраслью. На него не было никаких уголовных дел и взысканий. Он был в официальном отпуске. Посмотрим на новое назначение, но очень похоже, что готовят приватизацию "под своих", а пока, по традиции, хотят немного своровать. Другого объяснения я не вижу", - написал Черняк в Facebook.

Как известно, Сергей Блескун возглавлял "Укрспирт" с октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2020 года чистая прибыль ГП "Укрспирт" составил 9 млн 284 тыс. гривен, что на 151% превышает соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года.