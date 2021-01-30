Инвесторы за год вывели из Украины почти полмиллиарда долларов

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Чистый отток иностранных инвестиций в прошлом году составил 420 млн долларов

В Украине чистый отток прямых иностранных инвестиций за 2020 год составил 420 млн долларов, в то время как годом ранее чистый приток составил 5,2 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Отмечается, что за 2020 год отрицательные реинвестированные доходы составили 1,2 млрд долларов. При этом в 2019 году они были положительными и оценивались на уровне 3,3 млрд долларов.

По данным Национального банка, инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) в прошлом году уменьшились до 833 млн долларов по сравнению с 1,0 млрд долларов за 2019 год. Также до 226 млн долларов уменьшились чистые привлечения по кредитам прямого инвестора. В позапрошлом году они составили 924 млн долларов.

Напомним, в декабре Верховная Рада Украины направила на повторное второе чтение законопроект президента Владимира Зеленского об "инвестиционных нянях". Тогда во втором чтении за законопроект проголосовали лишь 40 парламентариев, а направили на доработку – 245 нардепов.

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Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины прогнозирует ускорение инфляции в 2021 году до 7%. О том, что будет с ценами в текущем году, читайте здесь.