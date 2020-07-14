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Иностранцы во главе наблюдательных советов украинских монополий – это тотальный контроль над экономикой страны, – Спивак

Дмитрий Спивак. Фото из открытых источников

Иностранные граждане во главе наблюдательных советов и члены наблюдательных всех украинских монополий – это тотальный контроль над финансами и экономикой суверенного государства. 

Об этом в  эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил председатель Социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

Гость программы назвал три аспекта иностранного управления в Украине:

"Иностранные граждане, а это не водители трамваев, это агенты влияния совершенно разных транснациональных корпораций, условных "соросят", посольств, финансовых групп, во главе наблюдательных советов и члены наблюдательных всех украинских монополий – это тотальный контроль над финансами и экономикой суверенного государства. Это первый аспект", – отметил Дмитрий Спивак.

Второй аспект, указывающий на иностранное управление Украиной, по словам Спивака, – это люди, которые занимают руководящие должности в антикоррупционных структурах, созданных на зарубежные средства.

"Артем Сытник, ВАКС,  Холодницкий – люди, которые занимают руководящие должности в антикоррупционных структурах государства, созданных на деньги американцев, это вторая часть "Марлезонского балета". Они следят за украинскими коррупционерами, которых американцы могут запросто держать за яйца Фаберже, потому что Сытник и компания владеют всей информацией о том, что происходит в Украине", – отметил Спивак.

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И третья часть "Марлезонского балета", продолжил гость программы, – это судебная система, которая пока не подвластна внешним воздействиям.

"Но, в том числе усилиями Саакашвили, они пытаются это пролоббировать, так называемую судебную реформу с привлечением иностранцев в Верховный суд Украины", – добавил глава Социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития". 

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Напомним, Дмитрий Спивак также заявил, что экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили получил новое задание в Украине – убедить Зеленского и общество, что только иностранцы смогут реформировать страну.

 

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Светлана Крюкова | Ток-шоу
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