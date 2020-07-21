Иностранцы на должностях защищают свои интересы: Скичко о наблюдательном совете "Укрзализныци"

Телеканал ZIK

Если человек иностранец, это не значит, что он эффективный менеджер

Как показывает опыт, сегодняшнего наблюдательного совета "Укрзализныци"иностранцы ведут себя неэффективно, они защищают в первую очередь не интересы государства, а свои личные, или же интересы определенных иностранных компаний.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко.

Нардеп, комментируя задержание экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака в Польше за коррупционные скандалы в Украине, отметил, что это является ярким доказательством того, что не все то, что иностранцы – это хорошо.

"Это та ситуация, которую мы на сегодняшний день имеем в наблюдательном совете "Укрзализныци", в других наблюдательных советах. И опять же в той самой "Укрзализныце". Потому что в обществе заложили такое понятие, что если это иностранец – это хорошо. Я так не считаю. Я считаю, что характеристика человека оценивается по его результатам, стратегиями и тем, что он непосредственно может сделать. Если человек иностранец, это не значит, что он эффективный менеджер", – подчеркнул народный избранник.

Более того, добавил Александр Скичко, как показывает опыт сегодняшнего наблюдательного совета "Укрзализныци", иностранцы ведут себя неэффективно.

"Они наоборот защищают в первую очередь не интересы государства, а свои личные, или же интересы определенных иностранных компаний", – сказал народный депутат.

Напомним, вчера, 20 июля, в Польше экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака задержали по подозрению в коррупции. Позже стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски в "Укравтодоре" из-за вероятного хищения Новаком средств международных организаций.

Славомир Новак работал министром транспорта Польши, а впоследствии возглавил Государственную службу автомобильных дорог Украины. В сентябре 2019 года он подал заявление об отставке тогдашнему премьер-министру Украины Алексею Гончаруку в связи с окончанием каденции.