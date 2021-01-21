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Индексы США обновили максимумы в день инаугурации Байдена

Рост Nasdaq стал лучшим за историю наблюдений в день инаугурации

Основные индексы США 20 января обновили рекорды. Торги Dow Jones и S&P 500 завершились лучшими для дня инаугурации показателями с 1985 года. Об этом сообщает Marketwatch.

Рост Nasdaq стал лучшим за историю наблюдений в день инаугурации.

Показатели основных биржевых индексов США:

  • Dow Jones - 31 201,83 пункта (+ 0,88%);
  • S & P 500 - 3 854,21 пункта (+ 1,46%);
  • Nasdaq - 13 466,15 пункта (+ 2%).
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Напомним, в среду, 20 января, Джо Байден принес присягу и официально стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Впоследствии стало известно, что новоизбранный президент США Джо Байден подписал первые 15 указов, среди которых вернул страну во Всемирную организацию здравоохранения.

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