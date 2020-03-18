Индексация пенсий в Украине: Зеленский назвал дату

Владимир Зеленский Офис президента

Также правительство будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем пенсионерам, которые имеют пенсию меньше 5 тысяч

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда правительство начнет индексацию пенсий гражданам страны. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

Глава государства сообщил, что уже начиная с 1 мая правительство начнет индексацию пенсий.

"С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем пенсионерам, которые имеют пенсию меньше 5 тысяч гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", - подчеркнул украинский лидер.

Ранее сообщалось, что ПФУ утвердил показатель среднемесячной зарплаты для исчисления пенсий.