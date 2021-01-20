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Индексация-2021: Шмыгаль рассказал, кому пересчитают пенсии и пособия

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Средства заложены для дополнительных выплат пенсионерам старше 75 лет, чернобыльцам и др.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине индексация пенсий состоится в этом году. Об этом он сказал на заседании правительства сегодня, 20 января, передает "Укринформ".

"В этом году состоится индексация пенсий, заложены средства для дополнительных выплат пенсионерам старше 75 лет, увеличиваются выплаты по инвалидности, выплаты на детей, лишенных родительской опеки, выплаты чернобыльцам. И это чрезвычайно важно, чтобы государство поддерживало уязвимые слои населения", - отметил глава правительства.

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Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что сейчас продолжаются дискуссии о дате ежегодной индексации пенсий в 2021 году. Соответствующее решение должны принять после расчетов бюджета Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, недавно министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что с 1 января украинцам повысят пенсии, минимальная выплата вырастет на 400 гривен. По ее словам, на июнь есть дополнительная программа повышения пенсий.

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