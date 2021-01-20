Индексация-2021: Шмыгаль рассказал, кому пересчитают пенсии и пособия

Средства заложены для дополнительных выплат пенсионерам старше 75 лет, чернобыльцам и др.

"В этом году состоится индексация пенсий, заложены средства для дополнительных выплат пенсионерам старше 75 лет, увеличиваются выплаты по инвалидности, выплаты на детей, лишенных родительской опеки, выплаты чернобыльцам. И это чрезвычайно важно, чтобы государство поддерживало уязвимые слои населения", - отметил глава правительства.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что сейчас продолжаются дискуссии о дате ежегодной индексации пенсий в 2021 году. Соответствующее решение должны принять после расчетов бюджета Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, недавно министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что с 1 января украинцам повысят пенсии, минимальная выплата вырастет на 400 гривен. По ее словам, на июнь есть дополнительная программа повышения пенсий.