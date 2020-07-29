Илья Кива обратился в ОГПУ относительно действий ГНС, из-за которых госбюджет в июне недополучил 2,7 млрд грн

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Офис Генпрокурора Украины должен расследовать факт недополучения госбюджетом 2,7 млрд грн налогов в июне, к чему могут быть причастны чиновники Государственной налоговой службы. Речь об этом идёт в заявлении народного депутата от "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ" Ильи Кивы на имя генпрокурора, обнародованном в Телеграм-канале политика.

"С июня 2020 года на территории Украины осуществляли деятельность так называемые предприятия-скрутки, которые во время регистрации налоговых накладных подменяют номенклатуру товара. По имеющимся данным, объём операций, осуществлённых за июнь составляет 13,7 млрд грн в частности НДС – 2,7 млрд грн. Результатом деятельности таких предприятий является предоставление реальному сектору экономики услуг о минимизации налоговой нагрузки по НДС, в результате чего госбюджет недополучает средства", - отметил Илья Кива.

Нардеп также убеждён, что деятельность предприятий-скруток возможна только при "служебной халатности чиновников ГНС, которые в результате невыполнения или недолжного выполнения своих служебных обязанностей причинили значительный ущерб государственным интересам", а именно – недополучения госбюджетом в июне НДС на 2,7 млрд грн.

В связи с этим Илья Кива требует внести ведомости в ЕРДР по ч. 1, ч. 2 ст. 367 УК Украины и истребовать у территориальных подразделений ГНС в Киеве и областях протоколы региональных комиссий по отработке схемного налогового кредита.

Политик также обнародовал список таких предприятий, которые действуют практически во всех областях Украины и в Киеве.