Илья Кива о кандидатуре Витренко: Человек Коломойского, которого по доверенности вводят в энергетический рынок

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Рассмотрение парламентом кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики – результат договорённостей власти с олигархатом без учёта интересов государства и народа. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Сегодня разыгрывается очередной кейс договорённостей между властью и олигархами, которые продолжают делить энергетический рынок нашей страны. Власть выполняет "договорняк" о введении нового контролёра, игрока от Коломойского – Витренко. И не будет никакого улучшения социальной, экономической ситуации в Украине. Вот для Коломойского ситуация улучшается ежедневно, он отстаивает свои позиции, назначая своих менеджеров. Но эти люди будут работать исключительно в его интересах", - сказал он.

Илья Кива напомнил, что энергетический рынок подконтролен олигархам и в госбюджет с него никаких поступлений нет.

"Он принадлежит не государству, а отдельным структурам, аффилированным с Коломойским, Ахметовым и Фирташем. Последний продолжает контролировать порядка 70% газового рынка Украины. И это произошло вследствие преступной приватизации. Отдельные предприимчивые аферисты смогли получить в собственность государственные стратегические предприятия, целые отрасли. И из чего сегодня наполняться госбюджету, если вся промышленность работает на карман отдельных людей", - сказал нардеп.

При этом он добавил: "Мы живём в эпоху тотального обмана, манипуляции и воровства со стороны этих "новых лиц", которые ещё вчера рассказывали нам о чистоплотности. Власть в Украине преступна", - подытожил Илья Кива.