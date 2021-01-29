Илон Маск написал в Twitter "биткоин" и повысил стоимость криптовалюты на 5 тысяч долларов

Криптовалюта выросла на 15,7% почти через 15 минут после обновления описания аккаунта

Илон Маск Фото из открытых источников

Стоимость биткоина обновила двухнедельный максимум после того, как основатель Tesla и Spacex Илон Маск добавил в описание своего аккаунта в Twitter хэштег #bitcoin. Об этом сообщает Coindesk.

Отмечается, что рост цены криптовалюты на 15,7% произошел меньше, чем через 15 минут после обновления биографии Маска. На пике курса сегодня, 29 января, стоимость криптовалюты превышала 38,4 тысячи долларов. По состоянию на 17:50 цена криптовалюты составляла 37 179 долларов.

Страница Илона Маска в Twitter Скриншот

Как сообщает Reuters, в декабре прошлого года Маск спросил в Twitter известного сторонника криптовалюти о возможности конвертации "крупных сделок" баланса Tesla в біткоїни, а перед этим похвалил игру Cyberpunk 2077, после чего акции ее разработчика выросли на 19%.

Напомним, недавно Илон Маск поднял акции японского производителя видеоигр Bandai Namco своим сообщением с мемом из игры Idolmaster. Тогда акции Bandai Namco выросли на 4,4% на бирже в Токио.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил основателя компаний Tesla и SpaseX, миллиардера Илона Маска посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева, который расположен в Житомире, после того, как американский бизнесмен упомянул в заметке украинского конструктора.