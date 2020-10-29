Идея дотянуться до $12 млрд заробитчан – не новая, но взять эти деньги не удастся, - Ольшанский

Александр Ольшанский Скріншот із відео

Проблема простая: денег не хватает, но есть река, по которой течет 12 млрд долл., и очень хочется их взять, говорит эксперт

Идея дотянуться до 12 млрд долларов украинцев, которые едут на заработки за границу, – не новая, но взять эти деньги не удастся.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил заместитель председателя Комитета исполнительных реформ Александр Ольшанский.

Эксперт, комментируя заявление главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко, что из всех доходов, которые поступают от заробитчан, должны быть уплачены налоги, отметил, что идея дотянуться до денег заробитчан - не новая.

"Эта идея по поводу дотянуться украинскому правительству до этих 12 млрд - это идея не новая. эта идея возникла в 2018 году. Я был одним из людей, которые написали в Фейсбуке, что это конец эпохи Порошенко. Эта проблема очень простая - денег не хватает, а там есть река, по которой течет 12 миллиардов долларов. И очень хочется их взять. Вот и вся история, ничего нового в этом нет. Это уже было два года тому назад. Ничем хорошим это не закончится, это точно", – сказал Александр Ольшанский.

Гость ток-шоу убежден, что такая инициатива обречена на провал.

"Взять эти деньги не получится, потому что они (заробитчане. - Ред.) будут переводить эти деньги другим способом. Мы только ухудшим платежный баланс - сократятся эти переводы. Они будут в карманах их перевозить, еще как-то. Все уйдет в "тень", – сказал Александр Ольшанский.

Напомним, в мае в НБУ прогнозировали, что в 2020 году переводы заробитчан в Украину составят 10 млрд долларов, что на 2 млрд долларов меньше, чем в прошлом году.

Добавим, министр экономики Украины (1997-1998 гг.) Виктор Суслов заявлял, что украинская власть, которая призвала заробитчан вернуться и обещала новые рабочие места, по факту ни одного рабочего места не создала.