И.о. министра энергетики Буславец не отстаивает государственные интересы, а действует в пользу конкурентов рынка, - Нагорняк о ситуации с "Энергоатомом"

Сергей Нагорняк Фото из открытых источников

И. о. министра энергетики Украины Ольгу Буславец необходимо срочно отстранить от занимаемой должности, поскольку она не отстаивает интересов государства.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк.

Комментируя нынешнюю акцию протеста работников "Энергоатома", нардеп отметил, что работникам государственного предприятия давно нужно было выходить на уровень общения с премьером и президентом, поскольку политика в отношении "Энергоатома" на сегодня является не совсем справедливой.

Также по его словам, и.о. министра энергетики Украины Ольгу Буславец необходимо отстранить от занимаемой должности, поскольку она действует не в пользу государства.

"По моему мнению, госпожу Буславец нужно срочно заменить, потому что она лоббирует интересы компании ДТЭК, но она не отстаивает государственные интересы", – подчеркнул Нагорняк.

Кроме этого парламентарий отметил, что государственной компании "Энергоатом" нужно предоставить значительную государственную поддержку, чтобы она могла продавать на свободном рынке ту продукцию, которую она генерирует.

"Потому что в постановлении правительства, которое было опубликовано неделю назад, по сути, будто хотели сделать доброе дело, но незаконным образом опубликовали в этом постановлении пункт №9, который не был ни с кем согласован, который делает невозможным полноценную работу "Энергоатома"", – заявил народный депутат.

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Напомним, председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что на сегодня мощность "Энергоатома" используется не в полном объеме, хотя могла бы использоваться больше. Соответственно, если бы больше атомных блоков работало и на большей мощности, они бы вырабатывали больше электроэнергии, и было бы лучшее финансовое состояние.

Ранее сообщалось, что первичная профсоюзная организация (ППО) ГП НАЭК "Энергоатом" планирует предупредительную акцию протеста возле Министерства энергетики и Кабинета министров с целью пересмотра государственной политики по отношению к генерирующей компании.