"Хотелки" депутатов будут увеличиваться, и вполне вероятно, что Украина войдет в 2021 год без бюджета, – экс-нардеп Медяник

Верховная Рада демонстрирует только свою бездеятельность и импотентность, ее надо разгонять

Вполне вероятно, что Украина войдет в 2021 год без принятого проекта о Государственном бюджете на 2021 год.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины VII созыва Владимир Медяник.

Отвечая на вопрос ведущего, примет ли Верховная Рада Украины проект Государственного бюджета на 2021 год во втором чтении, политик отметил: "хотелки" депутатов будут увеличиваться, потому что, несмотря на некомпетентность парламента нынешнего созыва, депутаты быстро разобрались, под кого и под какие финансовые группы, и под чьи интересы верстается бюджет, и именно поэтому украинцы наблюдали раскол в парламенте во время голосования.

"Поэтому вполне вероятно, что мы войдем в 2021 год без бюджета. Это вполне возможно, и там можно будет работать. Есть механизмы, чтобы в рамках закона это сделать, но депутаты видят объем коррупции точно так же, как и Уманский, который давал сегодня пресс-конференцию и называл конкретные проблемные точки. Именно поэтому он первый сбежал оттуда, глубоко понимая проблему", – сказал Владимир Медяник.

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По словам бывшего народного депутата, в бюджете 2021 года по сравнению с прошлогодним бюджетом, практически нет никаких изменений. Более того, от госпредприятий Украина получит втрое меньше доходов по сравнению с 2020 годом.

Кроме этого гость ток-шоу отметил, что значительная часть средств бюджета, которые заплатил заранее "Нафтогаз", уже была потрачена на строительство дорог.

Владимир Медяник также обратил внимание на то, что государство недополучит немало средств от налоговой и таможни. По словам политика, если бы эти средства поступали в полном объеме, Украина смогла бы залатать "дефицитную дыру".

"Если не воровать так, как крадется бюджет на государственное строительство, у нас дефицита бюджета не будет", – подчеркнул бывший народный депутат.

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Напомним, на пленарном заседании в четверг, 5 ноября, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о госбюджете на 2021 год.

Как сообщали, народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что парламент не укладывается в установленный срок, чтобы принять государственный бюджет на 2021 год.