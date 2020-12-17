Honda отзывает 130 тысяч автомобилей

Honda Фото из открытых источников

Проблемы связаны с приводными валами, дворниками, поворотами и камерами заднего вида

Из-за потенциальных проблем с трансмиссией и программным обеспечением на некоторых моделях, Honda объявила об отзыве в Канаде 130 тыс. автомобилей. Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.

"Автопроизводитель заявил, что 96 761 отозванный автомобиль нуждается в ремонте приводных валов, которые могут сломаться из-за коррозии, вызванной использованием соли на дорогах зимой. Еще у 33 150 канадских автомобилей есть ошибка в программном обеспечении, что влечет неправильную работу камеры заднего вида, сигналов поворота и дворников", - говорится в материале.

Отмечается, что под отзыв попадают пять моделей автомобилей выпуска 2007-2020 годов.

Напомним, ранее сообщалось, что очистка транспортных средств зимой необходима в первую очередь для безопасной езды, однако мытье авто при низких температурах может повредить его.