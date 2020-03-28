Холдинг Ахметова "ДТЭК Энерго" готовится к дефолту из-за коронавируса

Также в холдинге объявили о выводе в простой трех угольных предприятий

Крупнейший украинский частный энергохолдинг "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова заявил, что не будет платить по кредитам, и предупредил кредиторов о реструктуризации долга из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Страна.UA.

Согласно сообщению, на Лондонской фондовой бирже заявили, что компания находится в процессе разработки предложения будущей реструктуризации долгов.

"DTEK Energy предупреждает кредиторов, что не оплатит ни процентный купон 1 апреля 2020 года, ни проценты по банковскому долга 31 марта 2020. Все дальнейшие выплаты будут осуществляться в соответствии с условиями реструктуризации долгов", - отметили на бирже.

Причиной остановки выплат называют "обеспокоенность ситуацией пандемии COVID-19, беспрецедентное ухудшение финансовых рынков, крах цен на товары, и совокупное влияние этих факторов на финансовое состояние и операции компании".

Проанализировав эту информацию можно сделать вывод, что холдинг Ахметова готовится к дефолту.

Как сообщает БізнесЦензор, "ДТЭК Энерго" объявило о выводе в простой шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахте "Белозерская" и обогатительной фабрики "Октябрьская".Такой шаг объяснили отсутствием спроса на уголь. Одновременно об изменениях в работе крупнейшего и самого прибыльного угледобывающего предприятия холдинга - "ДТЭК Павлоградуголь" - не сообщается.

"Персонал выводится в простой с оплатой согласно коллективному договору. Во время простоя будет длиться техническое обслуживание шахт и фабрики, что позволит оперативно восстановить работу предприятий", - отметили в "ДТЭК Энерго".

Известно, что речь идет об около 6,5 тыс. с 8 тыс. сотрудников трех предприятий. За всеми сотрудниками, выведенными в простой, сохраняется оклад.

Напомним, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию в связи с пандемией коронавируса.