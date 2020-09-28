Гривня уступила по отношению к доллару, но выросла по отношению к евро: Курсы валют от НБУ

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Доллар подорожал на 1 коп., евро на 1 коп. подешевел

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 28 сентября доллар составляет 28,26 грн, евро - 32,87 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,363 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара повысился на 1 коп. Евро подешевел на 1 коп.

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Напомним, ранее в НБУ заявляли, что все банкноты гривни старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, и монеты номиналом 25 копеек перестают быть средством платежа с 1 октября. В течение трех лет их можно сдать в банки.