Гривня уступила по отношению к доллару и евро: Курсы валют от НБУ

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Доллар и евро подорожали на 2 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 9 июля доллар составляет 26,95 грн, евро - 30,42 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,378 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 2 коп. Евро также подорожал на 2 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 26,93 грн, евро - 30,40 грн.