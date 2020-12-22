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Гривня сильно обвалилась к доллару: Курсы валют от НБУ

Фото из открытых источников

Доллар подорожал на 21 коп., евро - на 7 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 22 декабря доллар составляет 28,03 грн, евро - 34,18 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,372 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 21 коп. Евро подорожал на 7 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс валют на уровне 27,82 грн за доллар и 34,10 грн за евро.

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