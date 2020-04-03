Гривня продолжила укрепление: Курс валют от НБУ

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Доллар подешевел на 16 коп., евро - на 24 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, на 3 апреля доллар составляет 27,59 грн, евро - 30,08 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,350 грн.

Следовательно, главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем понизил курс доллара на 16 коп., евро подешевел 24 коп.

Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют на уровне 27,75 грн за доллар и 30,32 грн за евро.