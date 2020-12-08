Гривня продолжает уверенно укрепляться: Курсы валют от НБУ

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Доллар подешевел на 5 коп., евро - на 13 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 8 декабря доллар составляет 28,23 грн, евро - 34,25 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,382 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 5 коп. Евро подешевел на 13 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс гривни на уровне 28,29 грн за доллар и 34,38 грн за евро.