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Гривня продолжает стремительно дешеветь: Курс валют от НБУ

Доллар подорожал на 23 коп., евро подешевел на 6 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни на 16 марта на уровне 26,08 грн за доллар и 28,99 за евро. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Официальный курс доллара установлен на уровне 26,08 грн, курс евро - 28,99 грн, курс российского рубля - 0,359 грн.

Следовательно, главный банк Украины по сравнению с предыдущим днем повысил курс доллара на 23 коп., евро подешевел на 6 коп.

Ранее председатель правления Национального банка Украины Яков Смолий заявлял, что перед тем как гривневые банкноты будут обеззараживаться, они будут находиться две недели в хранилищах.

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