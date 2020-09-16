Гривня продолжает обесцениваться: Курсы валют от НБУ

Курс валют это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь, чрезвычайно сложного механизма экономики стран Фото из открытых источников

Доллар подорожал на 5 коп., евро - на 9 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 16 сентября доллар составляет 28,05 грн, евро - 33,34 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,374 грн.

Поэтому по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 5 коп. Евро подорожал на 9 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 15 сентября доллар составляет 28,00 грн, евро - 33,24 грн.