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Гривня продолжает дорожать: Курсы валют от НБУ

Фото из открытых источников

Доллар подешевел на 2 коп., евро - на 3 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 10 ноября доллар составляет 28,11 грн, евро - 33,39 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,369 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 2 коп. Евро подешевел на 3 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс гривни на уровне 28,13 грн за доллар и 33,42 грн за евро. 

 

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