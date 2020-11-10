Гривня продолжает дорожать: Курсы валют от НБУ

Фото из открытых источников

Доллар подешевел на 2 коп., евро - на 3 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 10 ноября доллар составляет 28,11 грн, евро - 33,39 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,369 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 2 коп. Евро подешевел на 3 коп.

Новости по теме: Нацбанк смягчил прогноз инфляции на 2020 год

Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс гривни на уровне 28,13 грн за доллар и 33,42 грн за евро.