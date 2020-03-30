Гривня постепенно обесценивается: Курс валют от НБУ

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Доллар подорожал на 4 коп., евро - на 3 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, на 30 марта доллар составляет 27,18 грн, евро - 30,90 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,357 грн.

Следовательно, главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем повысил курс доллара на 4 коп., евро подорожал на 3 коп.

Напомним, ранее руководство Национального банка спрогнозировало, что Украина имеет шанс пройти мировой экономический кризис с потерями, сравнимыми с потерями других стран.