live
Новости » Экономика Читати новину українською

Гривня перешла к стремительному падению: Курс валют от НБУ

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Доллар подорожал на 13 коп., евро подешевел на 7 копеек.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, на 16 апреля доллар составляет 27,22 грн, евро - 29,63 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,365 грн.

Следовательно, главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем повысил курс доллара на 13 коп., евро подешевел на 7 коп.

Напомним, накануне, 15 апреля Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют на уровне 27,08 грн за доллар и 29,70 грн за евро.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Андрей Портнов | Hard с Влащенко | 15.04.2020
Жаркие дискуссии. Карантин до лета? Вятрович идет на допрос | Ток-шоу
Ольга Голубовская | HARD с Влащенко | 14.04.20
Почетный патриарх Филарет, предстоятель УПЦ КП | Ток-шоу
Чего ожидать от правительства Шмыгаля? | Журналистские расследования
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20