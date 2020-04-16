Гривня перешла к стремительному падению: Курс валют от НБУ

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Доллар подорожал на 13 коп., евро подешевел на 7 копеек.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, на 16 апреля доллар составляет 27,22 грн, евро - 29,63 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,365 грн.

Следовательно, главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем повысил курс доллара на 13 коп., евро подешевел на 7 коп.

Напомним, накануне, 15 апреля Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют на уровне 27,08 грн за доллар и 29,70 грн за евро.