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Гривня обвалилась по отношению к евро: Курс валют от НБУ

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Доллар подорожал на 4 коп., евро - на 17 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, на 15 апреля доллар составляет 27,08 грн, евро - 29,70 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,369 грн.

Следовательно, главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем повысил курс доллара на 4 коп., евро подешевел 17 коп.

Напомним, накануне, 14 апреля Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют на уровне 27,04 грн за доллар и 29,53 грн за евро.

 

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