Гривня обесценивается второй день подряд: Курсы валют от НБУ
Доллар подорожал на 8 коп., евро - на 10 коп.
Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 21 августа доллар составляет 27,48 грн, евро - 32,55 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,372 грн.
Поэтому по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 16 коп. Евро подешевел на 10 коп.
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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,31 грн, евро - на уровне 32,60 грн.