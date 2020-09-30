live
Новости » Экономика Читати новину українською

Гривня немного укрепилась к доллару: Курсы валют от НБУ

Доллар и евро очень "скачут" в Украине в последние недели Фото из открытых источников

Доллар подешевел на 1 коп., евро подорожал на 10 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 30 сентября доллар составляет 28,29 грн, евро - 33,13 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,359 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 1 коп. Евро подорожал на 10 коп.

Новости по теме: В Нацбанке объяснили причину резкого роста доллара

Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют на уровне 28,30 грн за доллар и 33,03 грн за евро.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Годовщина расстрелов в Бабьем Яре, прощание с погибшим в катастрофе Ан-26 и очередное подозрение Микитасю: Главное за 29 сентября "Оппозиционная платформа - За жизнь": Трагедия Бабьего Яра не должна повториться Сегодня в Украине чтят память жертв Бабьего Яра Хватит судить, кто "правильно" чтит память наших предков, а кто нет, - открытое письмо Центра Холокоста "Бабий Яр"
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Вадим Рабинович | Ток-шоу
Константин Грищенко | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Катастрофа Ан-26 под Харьковом. Википедия блокирует СМИ. Местные выборы-2020 | Ток-шоу
Катастрофа под Харьковом: каковы причины падения самолета Ан-26 с курсантами | Ток-шоу