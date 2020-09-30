Гривня немного укрепилась к доллару: Курсы валют от НБУ

Доллар и евро очень "скачут" в Украине в последние недели Фото из открытых источников

Доллар подешевел на 1 коп., евро подорожал на 10 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 30 сентября доллар составляет 28,29 грн, евро - 33,13 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,359 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 1 коп. Евро подорожал на 10 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют на уровне 28,30 грн за доллар и 33,03 грн за евро.