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Гречка - на 50%, овощи - вдвое: Как выросли цены на продукты питания

Фото из открытых источников

Цены на сахар выросли на 16%, а на другие крупы - на 24%

На протяжении последних дней в Украине зафиксировали стремительный рост розничных цен на некоторые продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины. 

В частности, по состоянию на 24 марта в некоторых регионах с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено – на 24%, сахар на 16%.

Кроме этого, значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожала картошка, вдвое поднялись цены на лук и морковь.

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В связи с этим АМКУ выдвинул требование к пищевым ритейлерам оперативно предоставлять полную информацию о закупочные и розничные цены на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и другие продукты питания.

Напомним, недавно Государственная таможенная служба Украины заявила, что, несмотря на очереди на границе, проблем с поставками продуктов на полки супермаркетов не будет.

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