Говорить, что мы прошли самую плохую точку экономического кризиса, рано, – Разумков

В то же время, наблюдается положительный тренд в исполнении бюджета

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что рано говорить о том, что страна прошла самую плохую точку экономического кризиса, хотя понемногу выходит из нее. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции, которую транслировал телеканал ZIK.

Спикер Рады рассказал, видит ли риски углубления кризиса и угрозы для исполнения бюджета.

"На самом деле сегодня Украина живет в реалиях, в которых живет весь мир. Коронавирус и пандемия внесли свои ограничения, свои новеллы, которые мы видим как в мировой экономике, так и в экономике нашего государства, Если мы говорим языком цифр, то, если я не ошибаюсь, согласно прогнозам, по Еврозоне будет спад экономики почти на 9%. Это в этом году.

В следующем году прогнозируется лишь рост на 6%, даже не восстановится, и это приводит к тому, что меняются приоритеты для каждого из государств. И главным таким изменением является именно переориентация на внутренних производителей на защиту национальных интересов, на защиту и продвижение собственной экономики государств. Однако я более чем отчетливо понимаю, что сегодня работать исключительно в режиме замкнутой экономики невозможно. И международное движение и финансов и капитала, и промышленности, и товаров так же будет сохраняться", - отметил он.

По словам Разумкова, Украина должна находить те возможности, те ключевые точки роста, "которые есть у нас, которые мы можем использовать".

"У нас, я уверен, есть области, которые нуждаются сегодня в дополнительной поддержке со стороны государства и привлечения дополнительных инвестиций. Это даст возможность двигаться и находить точки роста для украинской экономики", - сказал политик.

Председатель ВРУ также заверил, что экономика Украины понемногу выходит из экономического кризиса.

"Если мы говорим о выполнении бюджета, то за последние 1,5-2 месяца мы видим позитивный тренд. Если до июня исполнение бюджета было, если не ошибаюсь, где-то 88%, то сейчас мы видим 92%. Это демонстрирует то, что экономика понемногу выходит из экономического кризиса. Однако говорить о том, что мы вышли полностью, что мы можем говорить о серьезном росте, как и вся Европа, как и весь мир, мягко говоря, рановато.

И экономический кризис, с которым мы сегодня столкнулись в мире, я думаю, что ее можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны. И, к сожалению, сегодня говорить, что мы прошли самую плохую точку, я думаю, тоже пока рано", - подчеркнул Дмитрий Разумков.

Напомним, ранее заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб заявлял, что статистические данные за май 2020 года показывают некоторое оживление в экономике Украины, впрочем дно кризиса пока не пройдено. По его словам, в мае несколько улучшилась ситуация в промышленности и розничной торговли.