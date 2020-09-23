Государство задолжало пенсионерам с неподконтрольных территорий от 32 до 80 млрд грн, – Скаршевский
Таковы данные Минфина, говорит аналитик
Задолженность украинского государства пенсионерам, проживающих на неподконтрольной территории, по оценкам Министерства финансов, составляет от 32 до 80 миллиардов гривен.
Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.
Эксперт, комментируя информацию о том, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий просит выделить 25 млн грн из госбюджета для обеспечения внутренне перемещенных лиц временным жильем в 2021 году, отметил, что это – символическая сумма. За такие средства помочь переселенцам невозможно, считает он, особенно учитывая то, что в Украине есть 1,4 миллиона переселенцев.
Экономический аналитик навел пример, сколько денег задолжала Украина украинским пенсионерам на неподконтрольных правительству территориях.
"Это официальные данные Министерства финансов, Кабинета министров, которые опубликованы и на сайте Верховной Рады, когда подавали бюджет еще на 2020 год. Так вот, какие суммы: задолженность украинского государства пенсионерам, проживающим на неподконтрольной территории, украинским пенсионерам, по оценкам Министерства финансов, составляет от 32 до 80 миллиардов гривен. Сравните эту сумму с 25 миллионами гривен", – призвал Виктор Скаршевский.
Как сообщали, Кабинет министров Украины упростил идентификацию переселенцев. Правительство автоматизировало обмен данными между Минсоцполитики и Госпогранслужбой.
Ранее президент Украины Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов жителям зоны ООС и переселенцам.