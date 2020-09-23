Государство задолжало пенсионерам с неподконтрольных территорий от 32 до 80 млрд грн, – Скаршевский

Виктор Скаршевский Скриншот видео

Таковы данные Минфина, говорит аналитик

Задолженность украинского государства пенсионерам, проживающих на неподконтрольной территории, по оценкам Министерства финансов, составляет от 32 до 80 миллиардов гривен.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Эксперт, комментируя информацию о том, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий просит выделить 25 млн грн из госбюджета для обеспечения внутренне перемещенных лиц временным жильем в 2021 году, отметил, что это – символическая сумма. За такие средства помочь переселенцам невозможно, считает он, особенно учитывая то, что в Украине есть 1,4 миллиона переселенцев.

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Экономический аналитик навел пример, сколько денег задолжала Украина украинским пенсионерам на неподконтрольных правительству территориях.

"Это официальные данные Министерства финансов, Кабинета министров, которые опубликованы и на сайте Верховной Рады, когда подавали бюджет еще на 2020 год. Так вот, какие суммы: задолженность украинского государства пенсионерам, проживающим на неподконтрольной территории, украинским пенсионерам, по оценкам Министерства финансов, составляет от 32 до 80 миллиардов гривен. Сравните эту сумму с 25 миллионами гривен", – призвал Виктор Скаршевский.

Как сообщали, Кабинет министров Украины упростил идентификацию переселенцев. Правительство автоматизировало обмен данными между Минсоцполитики и Госпогранслужбой.

Ранее президент Украины Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов жителям зоны ООС и переселенцам.