Государство предлагает малому бизнесу кредит под 0%, - министр экономики

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко Фото из открытых источников

Единственным требованием к предприятиям является сохранение рабочих мест

Владельцы малого бизнеса, которые получили кредиты по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%", могут обратиться в банк и получить на год компенсацию от государства по уплате процентов.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает Укринформ.

"Одно из решений, которое мы приняли, - это изменение к постановлению (доступные кредиты под - ред.) 5-7-9% относительно льготного кредитования предприятий. Изменения, которые мы внесли, касаются практической помощи тем микропредприятиям и малому бизнесу, которые сейчас столкнулись с обслуживанием кредитной нагрузки в банке. Предполагается, что предприятия могут по своим существующим кредитам обратиться в банк, и государство компенсирует процентную ставку, то есть предприятие будет платить 0%", - заявил министр.

Кроме этого, министр пояснил, что если предприятие, например, взяло 500 тысяч гривен кредита, то, обратившись в банк и получив помощь от государства по этой программе, до 31 марта 2021 года сможет платить 0 процентов.

Так, Петрашко подчеркнул, что это существенно поможет предприятиям, однако единственным требованием к ним является сохранение рабочих мест. По словам министра, сейчас правительство нарабатывает дополнительный механизм предоставления новых кредитов для субъектов малого и микробизнеса.

Напомним, с момента введения карантина по состоянию на начало апреля в Украине 6 процентов предпринимателей закрыли свой бизнес. Сейчас в стране не работают примерно 30 000 заведений.