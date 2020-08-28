Государство говорит – ты не сдох на карантине, так давай ты нам еще будешь платить! – Раимов о повышении минимальной зарплаты

Дмитрий Раимов раскритиковал действия государства в отношении представителей бизнеса

Во время карантинных ограничений бизнес находится в ситуации, когда вопрос не о том, чтобы заработать, а чтобы хотя бы не потерять то, что есть. Но государство говорит – ты не сдох на карантине, то давай ты нам еще будешь платить.

Об этом во время ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политтехнолог Дмитрий Раимов.

Гость студии во время обсуждения повышения уровня минимальной заработной платы в Украине с первого сентября поинтересовался у народного депутата от "Слуги народа" Леси Забуранной, откуда во время кризиса из-за пандемии коронавируса работодателям брать ресурсы для того, чтобы платить повышенную минимальную заработную плату. Леся Забуранная заверила, что разница небольшая, в частности, в Пенсионный фонд придется платить отчисления только на 61 грн больше за одного человека за месяц, чем раньше.

"Согласен. Деньги вроде бы небольшие. Но не нужно с точки зрения государства мне рассказывать, как тебе легко 60 грн заплатить. Вы мне расскажите, как эти 60 грн заработать в условиях, когда карантинные ограничения лупят по бизнесу по полной, в условиях, когда произвол налоговых служб. Даже Евросоюз сейчас требует в меморандуме ликвидировать фискальную... Когда ты состоишь в ситуации, чтобы тебе не то, чтобы заработать, тебе бы не потерять то, что у тебя есть. Тебе сотрудников бы не уволить. А я не уволил за карантин никого. Я им еще давал премии, потому что подорожали гречка, все подорожало. А теперь мне государство говорит: "Димчик, ты классный чувак, ты не сдох на карантине, так давай ты нам еще будешь платить!"- эмоционально заявил Дмитрий Раимов.

Напомним, на этой неделе Кабинет министров решил продлить карантин в Украине до ноября 2020 года из-за отрицательной динамики заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Добавим, украинское правительство не будет рассматривать введение жесткого карантина при условии наступления второй волны коронавируса в стране, однако будет действовать адаптивный карантин с локализацией очагов заболевания.

Как сообщали, 25 августа Верховная Рада Украины поддержала законопроект об увеличении минимальной заработной платы для украинцев до 5000 гривен.