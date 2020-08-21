Государственные предприятия, которые будут отданы в концессию, перестанут давать средства в бюджет, – эксперт

Телеканал ZIK

Те государственные предприятия, которые будут отданы для инвестиций, перестанут давать средства для бюджета. Более того, инвесторы будут иметь возможность всю прибыль выводить за границу.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявила заместитель председателя политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

Гостья ток-шоу отметила, что сегодняшняя власть в виде действующего правительства продолжает реформу приватизации предприятий, что, на самом деле, означает их продажу. По словам Проторченко, это не слишком позитивное решение для государства.

"Раньше у нас было более 3 тысяч предприятий, которые были государственными, и получать мы от их деятельности прибыль. То есть все шло в бюджет. А сейчас может остаться менее 300 предприятий. То есть эти предприятия, которые будут проданы, будут отданы для инвестиций, они перестанут давать средства для бюджета. А инвесторы, в соответствии с законом об инвестициях, который был принят еще при предыдущей власти, будут иметь возможность всю прибыль выводить за границу", – подчеркнула Татьяна Проторченко.

По ее словам, тот курс, который ведет нынешняя власть, был взят у предыдущей, и направлен на сокращение бюджета.

"Реформы и сотрудничество с МВФ приводят к тому, что бюджет будет сокращаться. И через год нам не будет практически чем оплатить пенсии, пенсионеры будут по очереди их получать, школы и садики будут сокращаться, расходы на медицину будут сокращаться. Это и сокращение образования, производства. То есть это абсолютная сдача наших национальных интересов, потому что без производства ни одна экономика не заработает", – акцентировала Татьяна Проторченко.

Напомним, в июне Украина передала в концессию Херсонский морской торговый порт. Компанию-концессионера обязали инвестировать в развитие порта около 300 млн грн. Кроме того, более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру.

Также в концессию на 35 лет был передан и Николаевский специализированный порт Ольвия

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что МТУ планирует в 2020 году начать подготовку к концессии (договор о передаче государственных объектов во временную эксплуатацию другим государствам, фирмам или предпринимателям, - ред.) еще четырех морских портов.