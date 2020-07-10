Гостаможслужба назвала, какие товары чаще всего перевозят контрабандой

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За первое полугодие 2020 года выявили таможенных нарушений более чем на один миллиард гривен

За первое полугодие этого года украинские таможенники обнаружили 7,2 тыс. нарушений таможенных правил, общая стоимость предметов правонарушений составляет около 1,16 млрд грн. Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы.

Согласно сообщению, среди самых популярных контрабанды товаров - табачные изделия, мобильные телефоны и наркотические вещества. Так наиболее резонансным случаем за пол года стало выявление Закарпатской таможней попытки ввоза с сокрытием от таможенного контроля мобильных телефонов, планшетов и других устройств на общую сумму более 93 млн. грн.

Что же до незаконного перемещения табачных изделий, то за первое полугодие таможенниками выявлено 390 таких попыток. Из незаконного оборота изъято 22,3 млн. штук сигарет, стоимость которых, по ценам внутреннего рынка, составляет 12 млн. грн. Кроме того, изъято почти 500 кг незаконно перемещенного табака стоимостью более 500 тыс. грн.

Одновременно крупнейший факт незаконного перемещения сигарет зафиксировали в Одесском порту, тогда таможенники пресекли попытку перемещения 750 тыс. пачек сигарет без акцизных марок.

Как отмечается, в течение января – июня 2020 года таможнями Гостаможслужбы обнаружено 303 факты незаконного перемещения через таможенную границу Украины наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Крупнейшей партией стал случай незаконного перемещения наркотических средств в морском порту "Южный", где обнаружили 31,5 кг кокаина. Стоимость наркотика на черном рынке составляет более 100 млн грн.

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Напомним, недавно в Харьковской области вблизи украинско-российской границы обнаружили пакеты с контрабандой, в которых был домашний адрес и номер телефона злоумышленника.