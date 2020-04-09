Госстат зафиксировал в марте незначительный всплеск инфляции

В Украине растут потребительские цены, фото - из открытых источников

За март цены выросли менее чем на 1%

Потребительские цены в Украине в марте 2020 года по сравнению с февралем, выросли на 0,8%. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в январе цены выросли на 0,2%, а в феврале была зафиксирована дефляция 0,3%.

Впрочем, по информации ведомства, с начала 2020 года цены в Украине выросли на 0,7%.

При этом в годовом измерении (до марта 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в феврале 2020 года.

Продукты питания в Украине за март 2020 года подорожали на 0,4%. Больше всего подорожали фрукты - на 3,9%. В то же время яйца подешевели на 12,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, на одежду и обувь - выросли на 12,8%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 2,8% (в том числе газ подешевел на 11,6%), а горячая вода и отопление подешевели на 5,2%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,2%, охрану здоровья - подорожало на 1,4%, транспорт подорожал на 0,7% (в т.ч. цены на топливо снизились на 1,7%), цены на связь выросли на 0,6%, на отдых и культуру на 0,2%, образование подорожало на 0,2%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,2%.

Напомним, правительство Украины за эпидемии коронавируса ухудшило прогноз инфляции и среднегодового курса гривни.