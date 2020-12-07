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Госслужба занятости назвала размер пособия по безработице в Украине

Фото из открытых источников

Самым большим размер пособия по безработице был в марте - 3954 гривни

В Государственной службе занятости заявили, что в ноябре 2020 года средний размер пособия по безработице составлял 3580 гривен. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на данные ведомства. 

Как отмечается, по итогам ноября в Украине учитывалось 408,8 тыс. безработных, из них 352,4 тыс. человек получали помощь.

Следует заметить, в этот же месяц прошлого года в стране было зарегистрировано 288,9 тыс. безработных, из которых пособие от государства получало 233,5 тыс. человек. Тогда средний размер помощи составлял 3443 гривни.

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Известно, что в 2020 году средний размер помощи по безработице в Украине несколько менялся: наибольшим он был в марте - 3954 грн (против 3180 грн в марте 2019 года), а самым низким в июне - 3491 грн (против 2983 грн в июне 2019 года).

В то же время в июне 2020 года в Украине зарегистрировали наибольшее количество безработных - 517,7 тыс. человек (из них получали помощь 432,6 тыс. человек). Зато в июне 2019 года безработными зарегистрировались 287,1 тыс. украинцев (из них помощь получали 233,1 тыс. человек).

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Напомним, на заседании 2 декабря Верховная Рада Украины усилила защиту безработных, работников и работодателей на время карантина, проголосовав за законопроект №3486.  

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