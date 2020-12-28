Госдолг Украины за месяц вырос на 1 млрд долларов

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В течение октября 2020 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 30,44 млрд грн

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 ноября 2020 года составил 2 398,20 млрд грн или 84,24 млрд долларов. В курс гривны к доллару практически не изменился. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение октября 2020 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 30,44 млрд грн (на 1,3%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 0,98 млрд долларов (на 1,2%).

По состоянию на 30 ноября внешний долг составил 1 463,84 млрд грн (61,04% от общей суммы долга) или 51,42 млрд долларов, внутренний долг - 934,36 млрд грн (38,96%) или 32,82 млрд долларов.

Государственный долг Украины составил 2 109,01 млрд грн (87,94% от общей суммы долга) или 74,08 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составил 289,19 млрд грн (12,06%) или 10,16 млрд долларов.

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Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины опубликовал график плановых платежей по внешнему долгу в иностранной валюте по состоянию на 1 октября 2020 года.