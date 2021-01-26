Госдолг Украины за год вырос на 553 миллиарда гривен

Долговая нагрузка увеличилась в результате девальвации гривны Фото из открытых источников

На конец декабря государственный и гарантированный государством долг страны составил 2 551,94 млрд грн

Государственный долг Украины за год вырос на 553,64 миллиардов гривен (на 27,7%) или на 5,89 миллиардов долларов (на 7%). Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

Так, по состоянию на 31 декабря 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2 551,94 млрд грн или 90,26 млрд долларов. В течение декабря сумма выросла в гривневом эквиваленте на 153,64 млрд грн, а в долларовом эквиваленте – на 6,01 млрд долларов.

В частности, внешний долг в конце прошлого года составил 1 518,93 млрд грн (53,72 млрд долларов). Это 59,52% от общей суммы долга. Внутренний долг увеличился до 1 033,00 млрд грн (40,48%) или до 36,53 млрд долларов.

Больше всего, 88,53% от общей суммы, составляет государственный долг Украины – 2 259,23 млрд гривен или 79,90 млрд долларов. При этом гарантированный государством долг Украины составил 11,47% от суммы – 292,70 млрд грн или 10,35 млрд долларов.

Напомним, накануне Украина подписала с IFC кредитное соглашение на 30 миллионов евро. В правительстве заверили, что заем поможет государству повысить энергоэффективность в различных отраслях экономики и увеличить возобновляемые источники энергии в энергетическом балансе.

Перед этим Всемирный банк выделил Украине 350 миллионов долларов кредита. Эти средства пообещали направить на восстановление экономики и поддержку реформ.