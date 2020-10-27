Госдолг Украины вырос на 4,6 млрд гривен, - Минфин

Из открытых источников

По состоянию на 30 сентября госдолг Украины составил 2,4 триллиона гривен

Государственный и гарантированный долг Украины вырос на 4,6 миллиарда гривен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В частности, по состоянию на 30 сентября госдолг Украины составил 2,4 триллиона гривен, или 82,9 миллиарда долларов.

Из них государственного долга - более 2 триллионов гривен, или 73 миллиарда долларов. Из структуры госдолга внешний составлял 1,2 триллиона рублей (42 миллиарда долларов), внутренний - 878 миллиардов гривен (31 миллиард долларов).

Отмечается, что гарантированный государством долг составлял 280 миллиардов гривен, или 9,9 миллиарда долларов. Включительно внешнего гарантированного долга - 256 миллиардов гривен (9 миллиардов долларов), внутреннего - 24 миллиарда гривен (0,9 миллиарда долларов).

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что нельзя приостановить выплаты по заимствованиям и отдать эти средства украинцам, как это предлагает оппозиция, поскольку, если один раз не заплатить средства, которые вы должны, в другой раз вам не поверят и не одолжат.