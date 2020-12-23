Госдолг Украины до конца 2021-го года достигнет почти 100 млрд долл., – прогноз экономиста

Телеканал ZIK

Займы Украины сегодня стали похожи на финансовую пирамиду

Государственный долг Украина до конца 2021-го года составит почти 100 миллиардов долларов.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Эксперт отметил, что только за последние 10 дней украинское правительство позаимствовало на внутренних и внешних рынках 5 миллиардов долларов. Скаршевский отметил, что премьер страны Денис Шмыгаль не может не быть рад новому кредиту, ведь им он позакрывает все свои вопросы. Зато государственный долг Украины в следующем году, вследствие получения очередной "помощи", вырастет еще на 8 миллиардов долларов.

"И в целом государственный долг Украины до конца следующего года составит почти 100 миллиардов долларов. Вот и вся экономическая модель", - подчеркнул экономист.

По словам Скаршевского, сейчас заимствования Украины стали похожи на финансовую пирамиду, ведь новый долг государство берет гораздо дороже, чем тот, что сейчас отдает.

"Особенно это касается внутреннего долга. И это неправильная экономическая модель, потому что мы думаем о том, где бы переодолжить, чтобы отдать, но не думаем, как развивать экономику. Последнее время в правительстве не было никаких дискуссий относительно расширения рынка сбыта для украинской промышленности. Возникает хорошая идея лишь относительно того, чтобы мы покупали у своего производителя, но в тот же момент Европейский Союз и Америка говорит, что нельзя этого делать", – прокомментировал Виктор Скаршевский.

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Напомним, накануне председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что сейчас каждая седьмая гривня доходов госбюджета идет на обслуживание долга, а каждый украинец в 2020 году уплатил по три тысячи гривен за обслуживание госдолга.

Кроме этого, он отметил, что положительным фактом является увеличение общего объема доходов в госбюджет за январь-ноябрь, перевыполнение плана - на 3,3 млрд грн. В то же время не такой оптимистичной является ситуация с расходами, ведь за этот же период расходы на 101 млрд грн меньше плана.

Также ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что очередной транш от Международного валютного фонда Украина должна получить не ранее 2021 года. Кабинет министров ожидает, что он поступит в конце зимы.